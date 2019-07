மாவட்ட செய்திகள்

சுடுகாடுக்கு பாதை வசதி செய்து தரக்கோரிபிணத்துடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்குடியாத்தம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Make the road to Shodakkadu available Stir the public road with a dead body Sensation near Gudiyatham

சுடுகாடுக்கு பாதை வசதி செய்து தரக்கோரிபிணத்துடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்குடியாத்தம் அருகே பரபரப்பு