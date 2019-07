மாவட்ட செய்திகள்

14 ஒன்றியங்களிலும் உழவர் கடன் அட்டைகள் வழங்க சிறப்பு முகாம்கள் - கலெக்டர் சி.கதிரவன் தகவல் + "||" + Special camps to issue Drawer Credit Cards in all 14 Unions

14 ஒன்றியங்களிலும் உழவர் கடன் அட்டைகள் வழங்க சிறப்பு முகாம்கள் - கலெக்டர் சி.கதிரவன் தகவல்