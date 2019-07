மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கையில் கருத்து தெரிவிக்க 6 மாதம் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்; தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரிய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு செயலாளர் பேட்டி + "||" + You should be given 6 months time to comment on the new education policy

புதிய கல்வி கொள்கையில் கருத்து தெரிவிக்க 6 மாதம் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்; தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரிய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு செயலாளர் பேட்டி