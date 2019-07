மாவட்ட செய்திகள்

உப்புக்கோட்டை அருகே பாலத்தில் ஏற்பட்ட விரிசலை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Cracks in the bridge To be revamped Public insistence

உப்புக்கோட்டை அருகே பாலத்தில் ஏற்பட்ட விரிசலை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்