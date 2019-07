மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டை அருகே பொதுமக்களோடு சேர்ந்து குளம் தூர்வாரும் பணியில் ஈடுபட்ட தஞ்சை கலெக்டர் + "||" + Asylum collector working with the public near Pattukkottai

