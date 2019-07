மாவட்ட செய்திகள்

பரிசோதிக்காத ரத்தம் ஏற்றியதால் எச்.ஐ.வி. தொற்றுக்கு ஆளான சாத்தூர் பெண்ணின் குழந்தைக்கு நோய் பாதிப்பு இல்லை - மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரி டீன் தகவல் + "||" + Due to unloaded blood The child of a Chatur woman who is infected with HIV is not infected - Madurai Government Hospital Dean Information

பரிசோதிக்காத ரத்தம் ஏற்றியதால் எச்.ஐ.வி. தொற்றுக்கு ஆளான சாத்தூர் பெண்ணின் குழந்தைக்கு நோய் பாதிப்பு இல்லை - மதுரை அரசு ஆஸ்பத்திரி டீன் தகவல்