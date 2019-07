மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 3 கல்வி ஆண்டுகளில், மாவட்டத்தில்8¾ லட்சம் மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள், கல்வி உபகரணங்கள்கலெக்டர் தகவல் + "||" + In the last 3 academic years, in the district Textbooks, educational equipment for over 8 lakh students Collector Information

