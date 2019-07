மாவட்ட செய்திகள்

கண்டமங்கலம் அருகேகுட்டையில் மூழ்கி சிறுவன் சாவுபொம்மையை எடுக்கச்சென்ற போது பரிதாபம் + "||" + Near Kandamangalam The boy drowned in the hut Pity when picking up the toy

