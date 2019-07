மாவட்ட செய்திகள்

ஹாசன் டவுன், புறநகர் பகுதியில் அட்டகாசம் செய்து வந்த காட்டுயானை பிடிபட்டது கும்கி யானைகளின் உதவியுடன் வனத்துறையினர் பிடித்தனர் + "||" + The wild elephant was caught With the help of Kumki elephants The Forest Department caught on

