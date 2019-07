மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டம் முழுவதும்ஏரி, குளங்களை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்அ.ம.மு.க. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Throughout Dharmapuri district The lake and ponds are to be taken up AMMK Resolution of the meeting

தர்மபுரி மாவட்டம் முழுவதும்ஏரி, குளங்களை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்அ.ம.மு.க. கூட்டத்தில் தீர்மானம்