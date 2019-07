மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும்மாணவர்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதனை படைக்கிறார்கள் + "||" + Studying in government schools Students achieve achievement in all disciplines

அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும்மாணவர்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதனை படைக்கிறார்கள்