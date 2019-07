மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் சட்ட திருத்தங்கள் பல்வேறு தரப்பினரையும் பாதிக்கும்; மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மத்தியக்குழு உறுப்பினர் வாசுகி பேட்டி + "||" + The federal government's amendments will affect various parties

மத்திய அரசின் சட்ட திருத்தங்கள் பல்வேறு தரப்பினரையும் பாதிக்கும்; மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மத்தியக்குழு உறுப்பினர் வாசுகி பேட்டி