மாவட்ட செய்திகள்

குறிஞ்சிப்பாடி அருகே, தோஷம் கழிப்பதாக கூறி பெண்ணிடம் நகை அபேஸ் - மர்மநபர்கள் 2 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Kurinjipadi, Dosha Claiming to deduct Jewelry Abbeys for Woman

குறிஞ்சிப்பாடி அருகே, தோஷம் கழிப்பதாக கூறி பெண்ணிடம் நகை அபேஸ் - மர்மநபர்கள் 2 பேருக்கு வலைவீச்சு