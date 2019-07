மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாநிலங்களுக்கு வேலைக்கு அனுப்பிய சிறுவர்கள் கொத்தடிமையாக இருந்தால் தகவல் கொடுக்கலாம் - கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + To outside states Boys sent to work You can give information if clustered

வெளி மாநிலங்களுக்கு வேலைக்கு அனுப்பிய சிறுவர்கள் கொத்தடிமையாக இருந்தால் தகவல் கொடுக்கலாம் - கலெக்டர் அறிவிப்பு