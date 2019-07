மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தில் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட கலெக்டர் தகவல் + "||" + In Tiruvallur district In the job creation program Apply for a grant

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தில் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட கலெக்டர் தகவல்