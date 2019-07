மாவட்ட செய்திகள்

காளிதாஸ் கோலம்கர், கணேஷ் நாயக் பா.ஜனதாவில் சேருகிறார்கள் + "||" + Kalidas Kollamkar, Ganesh Nayak They are joining the BJP

காளிதாஸ் கோலம்கர், கணேஷ் நாயக் பா.ஜனதாவில் சேருகிறார்கள்