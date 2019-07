மாவட்ட செய்திகள்

ராஜபாளையம் அருகே கண்மாய் குடிமராமத்து பணிகளை தடுப்பவர் மீது நடவடிக்கை தேவை; கலெக்டரிடம் பாசனதாரர்கள் மனு + "||" + Action must be taken on the stoppage of blind citizenship

ராஜபாளையம் அருகே கண்மாய் குடிமராமத்து பணிகளை தடுப்பவர் மீது நடவடிக்கை தேவை; கலெக்டரிடம் பாசனதாரர்கள் மனு