மாவட்ட செய்திகள்

பஸ் மோதி பலியான கார் டிரைவர் குடும்பத்திற்கு ரூ.16½ லட்சம் நஷ்டஈடு; தேவகோட்டை கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Bus crash victims compensation for the family of the driver; Devakottai Court Order

பஸ் மோதி பலியான கார் டிரைவர் குடும்பத்திற்கு ரூ.16½ லட்சம் நஷ்டஈடு; தேவகோட்டை கோர்ட்டு உத்தரவு