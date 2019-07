மாவட்ட செய்திகள்

ஆடி அமாவாசையையொட்டிநாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் + "||" + By the time of the new moon Special anointing for Namakkal Anganayar

ஆடி அமாவாசையையொட்டிநாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்