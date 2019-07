மாவட்ட செய்திகள்

புனித ஹஜ் பயணத்துக்காக சென்னையில் இருந்து 423 பேருடன் முதல் விமானம் புறப்பட்டு சென்றது + "||" + The first flight took off from Chennai with 423 passengers on the Holy Hajj

