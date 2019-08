மாவட்ட செய்திகள்

பேரண்டப்பள்ளி காட்டுக்கு விரட்டப்பட்டயானைகள் மீண்டும் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு வந்தனகிராம மக்களுக்கு தண்டோரா மூலம் எச்சரிக்கை + "||" + Parents drove to the wild Elephants returned to the Kelavarapalli Dam Alert the villagers by tandora

பேரண்டப்பள்ளி காட்டுக்கு விரட்டப்பட்டயானைகள் மீண்டும் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு வந்தனகிராம மக்களுக்கு தண்டோரா மூலம் எச்சரிக்கை