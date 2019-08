மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்வார்திருநகரி அருகேமாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் பெற்றோர்கள் போராட்டம்தலைமை ஆசிரியையை இடமாற்றம் செய்ய கோரிக்கை + "||" + Near Alwarthirunagari Without sending students to school Parents struggle

ஆழ்வார்திருநகரி அருகேமாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் பெற்றோர்கள் போராட்டம்தலைமை ஆசிரியையை இடமாற்றம் செய்ய கோரிக்கை