மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 50.15 அடியாக உயர்வுஆடிப்பெருக்கு பண்டிகைக்காக கூடுதல் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + Mettur Dam rises by 50.15 feet Additional water opening for Adipir to the festival

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 50.15 அடியாக உயர்வுஆடிப்பெருக்கு பண்டிகைக்காக கூடுதல் தண்ணீர் திறப்பு