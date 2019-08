மாவட்ட செய்திகள்

லாலாபேட்டை அருகே சரக்கு வேன் மரத்தில் மோதி 13 பேர் காயம் போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Lalapet cargo van crashed into the tree 13 people were injured Police are investigating

