மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளர் நல வாரியங்களில்பதிவு செய்த 4,213 தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.1½ கோடி நிதி உதவி + "||" + On Labor Welfare Boards Financial assistance for registered workers of 4,213 crore

தொழிலாளர் நல வாரியங்களில்பதிவு செய்த 4,213 தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.1½ கோடி நிதி உதவி