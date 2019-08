மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில், அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினர் 80 பேர் கைது

80 Muslims arrested in Thiruvarur for protesting without permission

