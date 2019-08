மாவட்ட செய்திகள்

மதனகோபாலசுவாமி கோவிலில் ஆடிப்பெருக்கு விழா காவிரி தீர்த்த குடங்களுடன் பாதயாத்திரை வந்த இளைஞர்கள் + "||" + In the Madanagopalaswamy temple Adiparpuram Festival Youth Cavalry With Cauvery Theertha Kudras

மதனகோபாலசுவாமி கோவிலில் ஆடிப்பெருக்கு விழா காவிரி தீர்த்த குடங்களுடன் பாதயாத்திரை வந்த இளைஞர்கள்