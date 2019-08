மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிட 7½ லட்சம் இறால் மீன் குஞ்சுகள் மண்டபம் கடலில் விடப்பட்டன + "||" + To enhance the livelihood of the fishermen, shrimp were left in the mandapam sea

