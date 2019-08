மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ள வகுப்பறையில்கண்காணிப்பு கேமரா, 11 கணினிகள் திருட்டு + "||" + In the classroom where the polling station is located Surveillance camera, 11 computers stolen

வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ள வகுப்பறையில்கண்காணிப்பு கேமரா, 11 கணினிகள் திருட்டு