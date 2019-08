மாவட்ட செய்திகள்

மழைவெள்ளத்தில் மக்கள் தத்தளிக்கும் நிலையில் முதல்-மந்திரி சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார்எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு + "||" + As people stumble in the rain The First-Minister is touring

மழைவெள்ளத்தில் மக்கள் தத்தளிக்கும் நிலையில் முதல்-மந்திரி சுற்றுப்பயணம் செய்கிறார்எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு