மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Decision at Executive Committee meeting of Post Graduate Teachers in Government Schools to be filled

அரசு பள்ளிகளில் முதுகலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்