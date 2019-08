மாவட்ட செய்திகள்

பொன்பரப்பி கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோவில் ஆடிப்பூர தேர் திருவிழா திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் + "||" + In the village of Ponparappi The Mariamman Temple Adipura chariot festival Plenty of devotees attended

