மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீரை நிறுத்திய என்.எல்.சி.யை கண்டித்து, காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - அடுத்தடுத்த போராட்டங்களால் மந்தாரக்குப்பத்தில் பரபரப்பு + "||" + The NLC has been condemned Gallic with pots Public road picket

குடிநீரை நிறுத்திய என்.எல்.சி.யை கண்டித்து, காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - அடுத்தடுத்த போராட்டங்களால் மந்தாரக்குப்பத்தில் பரபரப்பு