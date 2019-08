மாவட்ட செய்திகள்

செப்டிக் டேங்க் கட்டுமான பணியின்போது, 2 தொழிலாளர்கள் மூச்சுத்திணறி சாவு - கடலூர் அருகே பரிதாபம் + "||" + During the construction of the septic tank, 2 workers suffocate and die

செப்டிக் டேங்க் கட்டுமான பணியின்போது, 2 தொழிலாளர்கள் மூச்சுத்திணறி சாவு - கடலூர் அருகே பரிதாபம்