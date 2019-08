மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் குடோன்களில் பதுக்கி வைத்திருந்த, தடை செய்யப்பட்ட 1½ டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் - நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + In kutonkal had hoarded, Prohibited 1½ tons Confiscation of plastic products

தேனியில் குடோன்களில் பதுக்கி வைத்திருந்த, தடை செய்யப்பட்ட 1½ டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் - நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை