மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகே, கண்மாயில் அதிக ஆழத்துக்கு சரள் மண் அள்ள எதிர்ப்பு - பொக்லைன் எந்திரங்கள் சிறைபிடிப்பு + "||" + For greater depth of the eyelid Saran to fetch soil resistance

கோவில்பட்டி அருகே, கண்மாயில் அதிக ஆழத்துக்கு சரள் மண் அள்ள எதிர்ப்பு - பொக்லைன் எந்திரங்கள் சிறைபிடிப்பு