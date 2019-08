மாவட்ட செய்திகள்

போலீசார் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில், மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாட்களில் 30 ரவுடிகள் கைது + "||" + In the last 2 days 30 Rowdy were arrested in the district

போலீசார் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில், மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாட்களில் 30 ரவுடிகள் கைது