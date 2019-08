மாவட்ட செய்திகள்

காதலிக்க மறுத்ததால் ஆத்திரம்:இளம்பெண்ணின் படத்தை ஆபாசமாக சித்தரித்து முகநூலில் வெளியிட்ட வாலிபர்போலீசார் கைது செய்து விசாரணை + "||" + Image of young girl Pornography on the young men on Facebook

காதலிக்க மறுத்ததால் ஆத்திரம்:இளம்பெண்ணின் படத்தை ஆபாசமாக சித்தரித்து முகநூலில் வெளியிட்ட வாலிபர்போலீசார் கைது செய்து விசாரணை