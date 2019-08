மாவட்ட செய்திகள்

இணையதள வசதியை மாணவர்கள் கல்விக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் - நாராயணசாமி அறிவுறுத்தல் + "||" + Students should use the Internet facility only for education - Narayanaswamy Instruction

இணையதள வசதியை மாணவர்கள் கல்விக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் - நாராயணசாமி அறிவுறுத்தல்