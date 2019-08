மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிப்பு: பாபநாசம்-சேர்வலாறு அணைகள் நீர்மட்டம் ‘கிடுகிடு’ உயர்வு + "||" + Continuous increase of waterfall by rain Papanasam cervalaru water level in dams rise

மழையால் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிப்பு: பாபநாசம்-சேர்வலாறு அணைகள் நீர்மட்டம் ‘கிடுகிடு’ உயர்வு