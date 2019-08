மாவட்ட செய்திகள்

சூதாடியதை தட்டிக்கேட்ட வாலிபர்களை தாக்கியவர்கள் மீது நடவடிக்கை - போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் கிராம மக்கள் மனு + "||" + To prevent gambling The attackers youths on the move

சூதாடியதை தட்டிக்கேட்ட வாலிபர்களை தாக்கியவர்கள் மீது நடவடிக்கை - போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் கிராம மக்கள் மனு