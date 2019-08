மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழை காரணமாக நொய்யல் ஆற்றில் சீறிப்பாய்ந்த வெள்ளம்; 2 பாலங்கள் வழியாக வாகன போக்குவரத்துக்கு தடை + "||" + Due to continuous rain Flooding in the Noel River

தொடர் மழை காரணமாக நொய்யல் ஆற்றில் சீறிப்பாய்ந்த வெள்ளம்; 2 பாலங்கள் வழியாக வாகன போக்குவரத்துக்கு தடை