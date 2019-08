மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய குடற்புழு நீக்க தின விழா, மாணவர்கள் கை கழுவும் பழக்கத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் + "||" + Students must adhere to the practice of hand washing

