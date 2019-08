மாவட்ட செய்திகள்

மழை பாதித்த பகுதிகளில் நிவாரண பணிகளுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதாக மத்திய அரசு உறுதி முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + For relief work Doing all the help Central government ensured Interview with Chief-Minister Yeddyurappa

