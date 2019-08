மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே, பால தடுப்பு சுவரில் மோதி வேன் கவிழ்ந்தது, பெண் தொழிலாளி பலி - 21 பேர் படுகாயம் + "||" + The van crashed into the wall of the barrier, Woman worker killed

வேடசந்தூர் அருகே, பால தடுப்பு சுவரில் மோதி வேன் கவிழ்ந்தது, பெண் தொழிலாளி பலி - 21 பேர் படுகாயம்