மாவட்ட செய்திகள்

மண் சரிவால் சாலை துண்டிப்பு: அவலாஞ்சி மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் சிக்கியவர்களில் 11 பேர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்பு + "||" + Soil collapse Road disconnection Avalanci Power Station 11 of those trapped Rescue by helicopter

மண் சரிவால் சாலை துண்டிப்பு: அவலாஞ்சி மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் சிக்கியவர்களில் 11 பேர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்பு