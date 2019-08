மாவட்ட செய்திகள்

ஆரல்வாய்மொழி அருகே வனத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை முயல்களை வேட்டையாடிய 3 பேர் பிடிபட்டனர் + "||" + Near the Aral Vaikom, three persons were caught by the Forest Department hunting rabbits

ஆரல்வாய்மொழி அருகே வனத்துறை அதிரடி நடவடிக்கை முயல்களை வேட்டையாடிய 3 பேர் பிடிபட்டனர்