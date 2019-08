மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சிற்றம்பலம் அருகே மொபட்-கார் மோதல்; விவசாயி பலி மொய் விருந்து அழைப்பிதழ் கொடுக்க சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Moped-Car collision near Trichy Pity when the farmer went to give Bali Moi a banquet

திருச்சிற்றம்பலம் அருகே மொபட்-கார் மோதல்; விவசாயி பலி மொய் விருந்து அழைப்பிதழ் கொடுக்க சென்றபோது பரிதாபம்