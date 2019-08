மாவட்ட செய்திகள்

பேரூர் பகுதியில் பலத்த மழை, 500 ஏக்கர் வெங்காயப்பயிர் தண்ணீரில் மூழ்கி நாசம் - விவசாயிகள் சோகம் + "||" + Heavy rain in Perur area, 500 acres of onion drowned in water

பேரூர் பகுதியில் பலத்த மழை, 500 ஏக்கர் வெங்காயப்பயிர் தண்ணீரில் மூழ்கி நாசம் - விவசாயிகள் சோகம்