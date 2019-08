மாவட்ட செய்திகள்

ஆங்கிலம் படிக்காததால் பிறர் உதவியை நாட வேண்டியுள்ளது - அமைச்சர் கந்தசாமி வருத்தம் + "||" + If English unread To seek the help of others -Minister Kandasamy Sadness

